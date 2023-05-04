Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Известно, что злоумышленник получил паспорт гражданина РФ, остался жить на временно оккупированном полуострове и добровольно принял военный учет страны-агрессорки.

"Впоследствии на него вышел представитель российской спецслужбы с предложением по негласному сотрудничеству. По указанию агрессора перед началом полномасштабного вторжения фигурант прибыл в Николаевскую область, где проживают его родственники. На территории южного региона он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения украинских войск", - говорится в сообщении СБУ.

Для этого в прошлом году он мобилизовался в ВСУ и, находясь в рядах одной из украинских воинских частей, шпионил за перемещением боевых самолетов и позициями системы противовоздушной обороны Украины, уточнили в спецслужбе.

"Также его интересовала информация о складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны", - добавили в СБУ.

Там отметили, что мужчину задержали во время выполнения им вражеской разведывательной задачи.