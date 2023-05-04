СБУ задержала жителя Крыма, который шпионил за боевой авиацией ВСУ в Николаевской области
СБУ задержала жителя Крыма, который в 2014 году поддержал российских захватчиков, а затем шпионил для них за боевой авиацией ВСУ в Николаевской области
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Известно, что злоумышленник получил паспорт гражданина РФ, остался жить на временно оккупированном полуострове и добровольно принял военный учет страны-агрессорки.
"Впоследствии на него вышел представитель российской спецслужбы с предложением по негласному сотрудничеству. По указанию агрессора перед началом полномасштабного вторжения фигурант прибыл в Николаевскую область, где проживают его родственники. На территории южного региона он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения украинских войск", - говорится в сообщении СБУ.
Для этого в прошлом году он мобилизовался в ВСУ и, находясь в рядах одной из украинских воинских частей, шпионил за перемещением боевых самолетов и позициями системы противовоздушной обороны Украины, уточнили в спецслужбе.
"Также его интересовала информация о складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны", - добавили в СБУ.
Там отметили, что мужчину задержали во время выполнения им вражеской разведывательной задачи.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.38
Покупка 37.38Продажа 37.93
-
EUR
Покупка 40.99Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное