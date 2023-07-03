СБУ задержала жителя Черкасс, который планировал взорвать железную дорогу во время перемещения военной техники
Служба безопасности сообщила о подозрении местному жителю Черкасс, собиравшему информацию о базировании Сил обороны и планировавшему взорвать железную дорогу во время перемещения военной техники
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Подозреваемым оказался местный житель, ранее отбывавший наказание за совершение тяжкого преступления.
Для выполнения враждебной задачи злоумышленник искал тротил и собирал данные о маршрутах перемещения военной техники, предоставленной иностранными партнерами. Кроме того, подозреваемый сообщал российским оккупантам локации системы ПВО ВСУ в регионе.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время очередной попытки передачи информации российским куратором и заблокировала передачу закрытых сведений оккупантам.
Отмечается, что местный житель поддерживал коммуникацию с кафиров через анонимный чат, где закреплял фото украинских объектов с привязкой к местности и делал отметки на электронных картах. За передачу разведданных он получал от $100 до $200 на несколько собственных банковских карт.
Во время обыска правоохранители обнаружили мобильный телефон с поличным с россиянами, а также банковские карточки, куда поступали деньги.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит наказание до 12 лет тюрьмы.
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