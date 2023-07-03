Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подозреваемым оказался местный житель, ранее отбывавший наказание за совершение тяжкого преступления.

Для выполнения враждебной задачи злоумышленник искал тротил и собирал данные о маршрутах перемещения военной техники, предоставленной иностранными партнерами. Кроме того, подозреваемый сообщал российским оккупантам локации системы ПВО ВСУ в регионе.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время очередной попытки передачи информации российским куратором и заблокировала передачу закрытых сведений оккупантам.

Отмечается, что местный житель поддерживал коммуникацию с кафиров через анонимный чат, где закреплял фото украинских объектов с привязкой к местности и делал отметки на электронных картах. За передачу разведданных он получал от $100 до $200 на несколько собственных банковских карт.

Во время обыска правоохранители обнаружили мобильный телефон с поличным с россиянами, а также банковские карточки, куда поступали деньги.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит наказание до 12 лет тюрьмы.