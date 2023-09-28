СБУ задержала жительницу Константиновки, которая наводила удары по позициям ВСУ под Бахмутом

Об этом пишет пресс-центр СБУ.

Отмечается, что российскую приспешницу больше всего интересовали данные о местах базирования и направлениях движения украинских защитников возле Бахмута. Женщина передавала захватчикам координаты временной дислокации и движения десантных подразделений ВСУ в направлении передовой.

Подозреваемая периодически публиковала на прокремлевских интернет-ресурсах информацию о перемещении украинских защитников в Донецкой области. Именно таким образом, по данным СБУ, российские спецслужбы пытались получать разведданные. Для сбора информации женщина обходила местность и скрыто наблюдала за переправкой военной техники ВСУ.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили этот факт и проинформировали командование украинских войск о возможных угрозах со стороны агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Женщине грозит до 8 лет тюрьмы.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.