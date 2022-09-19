СБУ задержала жительницу Черниговщины, которая за деньги передавала оккупантам данные о перемещении ВСУ
Контрразведчики СБУ задержали жительницу одного из приграничных сел на Черниговщине. Женщина с начала вторжения передавала россиянам информацию о перемещении и дислокации ВСУ
Об этом Служба безопасности Украины сообщает в своем телеграмме .
Следствие установило, что 32-летняя женщина наладила коммуникацию с врагом еще в начале вторжения и за деньги продолжила сотрудничество после освобождения региона от оккупантов.
Женщина осуществляла сбор данных о расположении сил обороны, мест хранения вооружения и военной техники, размещении блокпостов, движении военных колонн.
Колаборантка передавала информацию через мессенджер, во время обыска у женщины были изъяты средства коммуникации с поличным со спецслужбами РФ.
СБУ объявила женщине подозрение в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении подразделений Вооруженных сил Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- 17 сентября в Николаеве был задержан местный, который использовал видеорегистратор для того, чтобы фиксировать места дислокации ВСУ, техники и иностранных инструкторов.
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