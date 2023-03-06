СБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА Ткачука

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Продолжаем совместно с правоохранительными органами очищение всех руководителей, которые до сих пор не понимают, как именно они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны", – написал он.

Марченко отметил, что Ткачук был задержан в Одесской области. В настоящее время продолжаются следственные действия, а подробности по делу объявят позже.

"Я еще раз подчеркиваю, что мы никогда не согласимся с какой-либо неправомерной деятельностью лиц не зависимо от должности, которую они занимают", - подытожил Марченко.