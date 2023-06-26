Об этом информирует СБУ .

Следствие установило, что вражеским пособником оказался житель города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в мае этого года.

"Злоумышленник собирал и передавал врагу информацию о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, которые охраняют Пивденноукраинскую атомную электростанцию. В частности, их интересовали точные координаты размещения военных формирований, обеспечивающих оборону АЭС и города-спутника Южноукраинска. Закритые сведения нужны были оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов", - пишет пресс-служба.

Российские "наставники" давали деньги за выполнение указаний. По предварительным данным, фигурант получил около 9 тысяч грн.

Фото: Служба безопасности Украины

Сотрудники СБУ задержали преступника при попытке передать координаты и фотографии одного из военных объектов.

Фигуранту сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей.