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СБУ задержала второго информатора РФ, который шпионил за обороной Пивденноукраинской АЭС

26 июня, 2023 понедельник
10:41
Криминал

Служба безопасности Украины разоблачила уже двух российских агентов, разведывавших оборону Пивденноукраинской АЭС, в этом году

Об этом информирует СБУ .

Следствие установило, что вражеским пособником оказался житель города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в мае этого года.

"Злоумышленник собирал и передавал врагу информацию о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, которые охраняют Пивденноукраинскую атомную электростанцию. В частности, их интересовали точные координаты размещения военных формирований, обеспечивающих оборону АЭС и города-спутника Южноукраинска. Закритые сведения нужны были оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов", - пишет пресс-служба.

Российские "наставники" давали деньги за выполнение указаний. По предварительным данным, фигурант получил около 9 тысяч грн.

Фото: Служба безопасности Украины

Сотрудники СБУ задержали преступника при попытке передать координаты и фотографии одного из военных объектов.

Фигуранту сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей.

  • Напомним, в ночь на 19 декабря 2022 года российский дрон-камикадзе пролетел у ядерной установки Пивденноукраинской АЭС. Энергоатом обращается в Международное агентство по атомной энергии.
  • 16 января на Пивденноукраинскую АЭС в Николаевской области прибыли с мониторинговой миссией представители Международного агентства по атомной энергии.
  • Также во время ракетной атаки 18 февраля две российские крылатые ракеты пролетели опасно близко над территорией Пивденноукраинской АЭС.
  • 10 апреля СБУ также задержала российского информатора, собиравшего данные о Пивденноукраинской атомной электростанции.
Россия
СБУ
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