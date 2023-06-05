СБУ задержала вражеских агентов, которые шпионили за "центрами принятия решений" в Кривом Роге, Одессе и Винницкой области
СБУ задержала вражеских агентов, которые шпионили за "центрами принятия решений" в трех регионах Украины. Также установлена личность их российского куратора
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По заданию россиян злоумышленники собирали разведданные о локациях, вооружениях и личном составе Сил обороны в центральной и южной части Украины и получали за это от оккупантов до 550 долларов на карточку.
"Сумма зависела от срочности и качества проделанной "работы", - уточнили в СБУ.
Данные кураторам агенты передавали через мессенджеры.
Известно, что в Винницкой области задержан местный житель, который пытался определить координаты Штаба командования Воздушных сил ВСУ и подразделений Национальной гвардии.
"Для этого вражеский агент производил фото-, видеосъемку украинских объектов и прилегающей местности из окон магазинов и других неподалеку расположенных зданий", - рассказали в СБУ.
На Днепропетровщине притворявшийся безработным мужчина устраивался на подсобные работы поблизости или на территории критических объектов. Известно, что агент ФСБ с позывным "Гром" рисовал для оккупантов схемы оборонных рубежей на территории Кривого Рога и определял места хранения техники и боеприпасов в городе.
"Еще одной его задачей было получение планов эвакуации и схем зданий местных подразделений Сил обороны, в том числе СБУ", – говорится в сообщении.
В Одессе задержан участник российской агентурной сети, который разведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов.
"Чтобы получить эти сведения, он пытался "в темную" использовать своих знакомых среди украинских военных и правоохранителей", – рассказали в СБУ.
"Также он должен был определить GPS-координаты военных объектов в районе областного центра. Для этого объезжал местность и делал специальные отметки на электронных картах", - добавили там.
Мужчинам объявлено подозрение в госизмене, сейчас они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.
- Ранее СБУ задержала агента белорусского КГБ , который шпионил за северной границей.
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