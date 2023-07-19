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СБУ задержала владельцев завода по производству алкоголя, которые вели совместный бизнес с оккупантами в Луганской области

19 июля, 2023 среда
12:47
Криминал

Служба безопасности Украины задержала владельцев алкогольного завода, которые по данным следствия вели совместный бизнес с россиянами во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области. Им объявили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, после начала полномасштабного российского вторжения владельцы завода по производству алкогольной продукции во временно оккупированном Северодонецке отказались перевозить производственные мощности предприятия на подконтрольную Украине территорию.

Они перерегистрировали свою компанию согласно требованиям российского законодательства и открыли счета в местных филиалах банков РФ. Кроме того, владельцы завода платили налоги в бюджет России и "дань" оккупационной администрации города, чтобы иметь возможность беспрепятственно вести бизнес.

"Позже они оставили в Северодонецке доверенное лицо, которое контролировало работу завода, а сами переехали в Киев, откуда координировали ведение бизнеса. Готовую продукцию завода дельцы реализовывали через собственный ресторан и разветвленную сеть точек продаж в оккупированной части на востоке Украины", - говорится в сообщении. 

Сотрудники СБУ задержали одного из организаторов в Киеве. Во время обысков по месту его жительства обнаружили более 2 млн в гривневом эквиваленте и документы с поличным. Другого фигуранта задержали в Хмельницком на попытке бегства за границу. Третий – сейчас скрывается во временно оккупированной части Луганской области.

Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная в составе организованной преступной группы).

Примечание. Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • 18 июля контрразведка СБУ задержала подозреваемую в колаборанстве контрактницу одной из воинских частей ВСУ. По данным следствия, женщина собирала разведданные о беспилотных летательных аппаратах Сил обороны Украины.
Россия
Киевщина
Луганщина
оккупированные территории
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