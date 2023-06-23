Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Злоумышленник собирал для ФСБ РФ информацию о техническом состоянии аэродромов Украины их возможностях для использования боевой авиацией ВСУ, место складов с боеприпасами и топливом. Также агент пытался установить места дислокации и движения иностранных бронетранспортеров MaxxPro.

Следствие установило, что завербованный в начале мая этого года местный житель Житомирщины мобилизовался в ряды ВСУ и проходил службу в одном из гарнизонов на севере Украины.

Муж ездил по разным районам и тайно изучал военные объекты, а также пытался использовать своих знакомых без их ведома.

Вражеского помощника задержали во время сбора разведданных об украинских военных объектах. Во время обысков у подозреваемого был найден телефон с поличным.

ото: Служба безопасности Украины

СБУ сообщила мужчине о подозрении за госпредательство в условиях военного положения. Задержанный находится под арестом. Ему грозит пожизненное заключение.