СБУ задержала в рядах ВСУ шпиона РФ, отслеживавшего самолеты и бронемашины MaxxPro
СБУ на Житомирщине задержала российского агента в рядах Вооруженных Сил Украины, который шпионил за самолетами и бронемашинами MaxxPro
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Злоумышленник собирал для ФСБ РФ информацию о техническом состоянии аэродромов Украины их возможностях для использования боевой авиацией ВСУ, место складов с боеприпасами и топливом. Также агент пытался установить места дислокации и движения иностранных бронетранспортеров MaxxPro.
Следствие установило, что завербованный в начале мая этого года местный житель Житомирщины мобилизовался в ряды ВСУ и проходил службу в одном из гарнизонов на севере Украины.
Муж ездил по разным районам и тайно изучал военные объекты, а также пытался использовать своих знакомых без их ведома.
Вражеского помощника задержали во время сбора разведданных об украинских военных объектах. Во время обысков у подозреваемого был найден телефон с поличным.
ото: Служба безопасности Украины
СБУ сообщила мужчине о подозрении за госпредательство в условиях военного положения. Задержанный находится под арестом. Ему грозит пожизненное заключение.
- Кроме того, 1 июня военная контрразведка и следователи разоблачили российского шпиона в рядах Вооруженных Сил Украины, собиравшего информацию о западном вооружении и системе противовоздушной обороны.
- В Днепропетровской области 14 июня правоохранители разоблачили шпиона главного управления генштаба ВС РФ, который служил в ВСУ и собирал данные об украинском контрнаступлении для врага.
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