СБУ задержала в Одесской области бывшего боевика террористической группировки "Привидение"

Боевик, который на собственном "примере" популяризировал террористические группировки, надеялся в Одесской области "залечь на дно"

Об этом сообщила Служба безопасности Украины

СБУ задержала бывшего боевика террористической группировки "Призрак", который надеялся «залечь на дно» в Одессе

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника террористической организации "ЛНР", активно участвовавшего в боевых действиях против украинских войск на востоке государства, а впоследствии уехавшего в РФ. Во время многоэтапной спецоперации украинские контрразведчики установили его местонахождение, а затем задержали в Одесской области, где враг надеялся "залечь на дно".

Как сообщает СБУ, злоумышленник, выехавший в марте 2015 года в Ростов-на-Дону, является жителем южного региона. В России он вступил в незаконное вооруженное формирование под названием "Ангел", которое среди прочего скрыто поставляло оружие и боеприпасы террористам так называемой "ЛНР" под видом "гуманитарных грузов" из РФ. Находясь в рядах боевиков, он занимался материально-техническим обеспечением бригады "Призрак", входившей в состав 2-го оккупационного корпуса РФ в захваченных районах Луганской области.

"Кроме того, злоумышленник принимал непосредственное участие в подготовке "постановочных" сюжетов для информресурсов Кремля, - отмечают украинские силовики. - Во время пропагандистских мер он на собственном "примере" занимался популяризацией террористических группировок и призвал к их поддержке среди местных жителей".

Следователи Службы безопасности сообщили бывшему боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд же избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Между тем расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней, продолжается.

Спецоперацию по разоблачению и задержанию боевика проводили сотрудники СБУ Одесской области по координации Департамента контрразведки Службы безопасности и процессуального руководства Одесской областной прокуратуры.

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