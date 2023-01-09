СБУ задержала в Киеве организаторов российской "фабрики троллей"
Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали прокремлевскую "фабрику троллей" в Киеве
Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
Стало известно, что злоумышленники распространяли в соцсетях призывы в поддержку вооруженной агрессии против Украины и оправдывали военные преступления российских оккупантов.
В частности Службой безопасности Украины установлено, что в качестве первоисточника интернет-агенты использовали telegam-канал московского пропагандиста Юрия Подоляки – российского блогера, имеющего более 2,7 млн подписчиков.
"Тролли" распространяли его публикации через репосты или под видом "собственных" публикаций в соцсетях.
"Компьютерное оборудование для проведения информударов и коммуникации с российскими кураторами установили в собственных помещениях в столице и Белой Церкви. Для массового покрытия интернет-пространства злоумышленники пытались привлечь новых участников пропагандистской ячейки Кремля", - говорится в сообщении.
Чтобы увеличивать численность аудитории, использовали сотни бот-аккаунтов, от имени которых распространяли и комментировали сообщения с российской пропагандой.
Во время обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютеры с поличным.
Судом злоумышленникам избрана мера пресечения для предотвращения уклонения их от уголовной ответственности. Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.
- 9 января стало известно, что к 12 годам лишения свободы приговорен депутат Верховного Совета Крыма за государственную измену, который голосовал за принятие незаконных постановлений России и общекрымский референдум.
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