СБУ задержала в Киеве коллаборанта, пытавшегося укрыться в рядах Красного Креста
Служба безопасности задержала в Киеве вражеского пособника, находившегося в розыске за добровольное сотрудничество с российскими оккупантами на временно захваченной части Востока Украины
Об этом сообщает СБУ .
Согласно информации, злоумышленником оказался бывший руководитель сектора созданного захватчиками "управления пенсионного фонда ЛНР в Новопсковском районе". Еще в прошлом году сотрудники СБУ разоблачили коллаборанта, задокументировали его преступную деятельность и объявили в розыск.
В ходе оперативных действий украинская спецслужба установила, что злоумышленник скрытно прибыл в столицу, где пытался легализироваться под видом волонтера местного представительства "Общества Красного Креста Украины". Во время трудоустройства в гуманитарное учреждение коллаборант выдавал себя за переселенца из Луганской области и скрыл факты своего сотрудничества с агрессором. В дальнейшем он планировал уйти от правосудия за границу под видом участника международного волонтерского движения. Впрочем, сотрудники Службы безопасности помешали этому – своевременно уличили и задержали злоумышленника.
По данным следствия, фигурантом является житель Луганщины, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это он был назначен в состав местной оккупационной администрации. Находясь на "должности", он следовал указаниям Москвы о распространении кремлевского режима на территории региона. Правонарушитель принимал участие во внедрении в Луганской области "рублевой зоны" через пенсионные выплаты.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет тюрьмы.
- Перед судом предстанет житель города Ривне, обвиняемый в коллаборационной деятельности. Мужчина глорифицировал рашистов и открыто поддерживал действия РФ по проведению "специальной военной операции" на территории Украины.
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