СБУ задержала в Донецкой области разведчика "ДНР", бежавшего от своих главарей
В Донецкой области задержали эксучастника группировок террористов "ДНР" "Оплот" и "Восток", бежавшего от главарей из-за угроз убийства
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
Следователи установили, что задержанный является уроженцем Мирнограда Донецкой области. Он принадлежал к составу группировок русских наемников "Оплот" и "Восток". Как разведчик он собирал данные о позициях и перемещениях подразделений ВСУ на территории региона.
Из-за конфликта с вожаками и угрозами убийства российский наемник пытался попасть на подконтрольную правительству территорию Украины.
Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Следователи проверяют причастность задержанного к деятельности российских спецслужб.
Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
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