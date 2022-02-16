СБУ задержала в Донецкой области разведчика "ДНР", бежавшего от своих главарей

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .



Следователи установили, что задержанный является уроженцем Мирнограда Донецкой области. Он принадлежал к составу группировок русских наемников "Оплот" и "Восток". Как разведчик он собирал данные о позициях и перемещениях подразделений ВСУ на территории региона.



Из-за конфликта с вожаками и угрозами убийства российский наемник пытался попасть на подконтрольную правительству территорию Украины.



Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Следователи проверяют причастность задержанного к деятельности российских спецслужб.



Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

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