СБУ задержала украинских бизнесменов, подозреваемых в продаже втридорога танковых двигателей для ВСУ
Служба безопасности Украины разоблачила украинских бизнесменов, пытавшихся продать партию танковых двигателей для ВСУ втрое дороже
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Представители одного из отечественных предприятий пытались реализовать в Минобороны 80 агрегатов по цене свыше 77 млн грн. При этом рыночная стоимость этих двигателей составляет около 24 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители своевременно заблокировали эту схему и тем самым предотвратили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах.
Во время обысков складского помещения у бизнесменов изъяли танковые двигатели, на которых они собирались присвоить государственные средства. Также обнаружены приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники.
В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование. Им может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Оговорки: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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