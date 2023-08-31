СБУ задержала украинских бизнесменов, подозреваемых в продаже втридорога танковых двигателей для ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Представители одного из отечественных предприятий пытались реализовать в Минобороны 80 агрегатов по цене свыше 77 млн грн. При этом рыночная стоимость этих двигателей составляет около 24 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители своевременно заблокировали эту схему и тем самым предотвратили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах.

Во время обысков складского помещения у бизнесменов изъяли танковые двигатели, на которых они собирались присвоить государственные средства. Также обнаружены приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование. Им может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Оговорки: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.