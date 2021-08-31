СБУ задержала участника "Самообороны Крыма", который способствовал оккупации полуострова
Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Херсонской области участника незаконного вооруженного формирования "Ялтинская рота Народной самообороны Крыма"
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .
Бывший житель Ялты с оружием в руках патрулировал украинские города на помощь оккупантам.
В феврале-марта 2014 он принимал активное участие в противодействии акциям и запугиванию жителей полуострова, которые поддерживали Украину.
Содействие злоумышленника оккупантам привело к тому, что он награжден медалью "За возвращение Крыма" Министерства обороны России.
Контрразведка задержала мужчину после его приезда на материковую часть Украины.
Ему объявлено о подозрении за создание НЗФ и решается вопрос о мере пресечения.
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