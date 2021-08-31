СБУ задержала участника "Самообороны Крыма", который способствовал оккупации полуострова

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .

Бывший житель Ялты с оружием в руках патрулировал украинские города на помощь оккупантам.

В феврале-марта 2014 он принимал активное участие в противодействии акциям и запугиванию жителей полуострова, которые поддерживали Украину.

Содействие злоумышленника оккупантам привело к тому, что он награжден медалью "За возвращение Крыма" Министерства обороны России.

Контрразведка задержала мужчину после его приезда на материковую часть Украины.

Ему объявлено о подозрении за создание НЗФ и решается вопрос о мере пресечения.