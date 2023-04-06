Об этом пишет СБУ.

Отмечается, что злоумышленники публично оправдывали российскую агрессию и распространяли призывы к насильственному захвату власти в Украине. Для этого они распространяли враждебные призывы с анонимных аккаунтов в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

В Киевской области переселенка из Мариуполя создала несколько пропагандистских страниц в соцсетях, один из анонимных аккаунтов был ориентирован на пользователей из стран Евросоюза. На этом аккаунте предательница дискредитировала ВСУ и извращала исторические факты.

Вторым злоумышленником оказался житель Бучи, который в российской соцсети "Одноклассники" оправдывал военные преступления окупантов, популяризировал ЧВК Вагнера и непосредственно Пригожина.

"СБУ установила, что во время оккупации Бучи мужчина с семьей эвакуировался в Прикарпатье. При этом, в соцсети жалел, что захватчикам не удалось "взять" Киев за три дня, чтобы свергнуть "нацистский режим", - объясняет СБУ.

Третьим предателем оказался житель Одесчины, который в российской соцсети "ВКонтакте" распространял призывы к уничтожению правительственных зданий в Киеве и коммунистическую символику.

Ему предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Расследования для привлечения всех виновных к ответственности продолжаются.