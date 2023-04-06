СБУ задержала трех предателей, призывавших к захвату Украины, двое из них — жители Бучи и Мариуполя
СБУ задержала трех предателей, которые в интернете поддерживали ЧВК Вагнера, дискредитировали ВСУ и призывали к захвату Украины. Двое из них оказались жителями Бучи и Мариуполя
Об этом пишет СБУ.
Отмечается, что злоумышленники публично оправдывали российскую агрессию и распространяли призывы к насильственному захвату власти в Украине. Для этого они распространяли враждебные призывы с анонимных аккаунтов в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.
В Киевской области переселенка из Мариуполя создала несколько пропагандистских страниц в соцсетях, один из анонимных аккаунтов был ориентирован на пользователей из стран Евросоюза. На этом аккаунте предательница дискредитировала ВСУ и извращала исторические факты.
Вторым злоумышленником оказался житель Бучи, который в российской соцсети "Одноклассники" оправдывал военные преступления окупантов, популяризировал ЧВК Вагнера и непосредственно Пригожина.
"СБУ установила, что во время оккупации Бучи мужчина с семьей эвакуировался в Прикарпатье. При этом, в соцсети жалел, что захватчикам не удалось "взять" Киев за три дня, чтобы свергнуть "нацистский режим", - объясняет СБУ.
Третьим предателем оказался житель Одесчины, который в российской соцсети "ВКонтакте" распространял призывы к уничтожению правительственных зданий в Киеве и коммунистическую символику.
Ему предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Расследования для привлечения всех виновных к ответственности продолжаются.
- Двух коллаборантов с Херсонщины приговорили к 12 годам лишения свободы. После полномасштабного вторжения России мужчины присоединились к сотрудничеству с оккупационными властями, заняли должности в "следственном органе" и незаконно задерживали херсонцев.
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