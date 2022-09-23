СБУ задержала трех коллаборантов в Харьковской области, среди них - беглая заместитель мэра Волчанска
Служба безопасности Украины задержала двух жителей Купянска, занявших должности "полицейских", и вице-мэра Волчанска, которую обвиняли в госизмене
Об этом сообщила СБУ .
36-летний и 31-летний жители Купянска после временной оккупации устроились "полицейскими" в незаконные правоохранительные органы. В начале июля их назначили на должности "исполняющих обязанности полицейского взвода патрульной службы".
Третья задержанная - 67-летняя женщина, занимавшая должность вице-мэра Волчанска. Во временной оккупации она добровольно оказывала помощь представителю России. Женщина составляла и передавала захватчикам списки патриотически настроенных граждан, активистов - членов проукраинских организаций Волчанска и участников Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил на Востоке Украины.
Трое злоумышленников были задержаны во время комплексной оперативной отработки деоккупированных территорий Харьковщины. Мужчины обвиняются по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность), а женщина – по ч. 2 ст. 111 УК (госизмена в условиях военного времени).
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