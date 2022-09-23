Об этом сообщила СБУ .

36-летний и 31-летний жители Купянска после временной оккупации устроились "полицейскими" в незаконные правоохранительные органы. В начале июля их назначили на должности "исполняющих обязанности полицейского взвода патрульной службы".

Третья задержанная - 67-летняя женщина, занимавшая должность вице-мэра Волчанска. Во временной оккупации она добровольно оказывала помощь представителю России. Женщина составляла и передавала захватчикам списки патриотически настроенных граждан, активистов - членов проукраинских организаций Волчанска и участников Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил на Востоке Украины.

Трое злоумышленников были задержаны во время комплексной оперативной отработки деоккупированных территорий Харьковщины. Мужчины обвиняются по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность), а женщина – по ч. 2 ст. 111 УК (госизмена в условиях военного времени).

Вчера, 22 сентября, сообщили , что восьмерых жителей Донетчины подозревают в добровольном сотрудничестве с Россией.