СБУ задержала трех коллаборантов, среди которых чиновник Купянского горсовета

Об этом пишет СБУ .

Одной из фигуранток оказалась бывшая должностница лицензионно-разрешительного отдела Купянского городского совета. После временного захвата города она поддержала русских захватчиков и добровольно вступила в ряды так называемой оккупационной администрации.

На "должности" занималась переустройством работы местного украинского бизнеса в пользу РФ.

Отмечается, что после освобождения города женщина переехала в Харьков, однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и доставили в Купянскую окружную прокуратуру для вручения подозрения.

Второй коллаборанткой оказалась 65-летняя жительница Волчанска Харьковщины, которая во время оккупации района добровольно согласилась возглавить созданный агрессором местный "отдел пенсионного фонда".

Колаборантка формировала штат "учреждения" и передавала данные местных жителей, которые находились в затруднительном материальном положении, чтобы выполнить планы РФ по принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий.

Третьего коллаборанта СБУ задержала в Херсонской области, который во время оккупации вступил в ряды так называемого "главного управления МВД Херсонской области". Там его объявили "специалистом отдела регистрации транспортных средств".

СБУ рассказывает, что после увольнения Херсона злоумышленник, пытаясь избежать наказания, сменил три адреса проживания. Его задержали в одном из поселков вблизи областного центра.

В настоящее время коллаборантам доложено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).