СБУ задержала торговца взрывчаткой и ликвидировала тайник оккупантов
В Луганской области СБУ задержала торговца взрывчаткой и обнаружила схрон российских наемников с арсеналом артснарядов
Об этом сообщили в СБУ.
Преступник был задержан на попытке сбыта взрывчатки и боевых гранат.
Правоохранители обнаружили у злоумышленника более полукилограмма тротила, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1, средство инициации взрыва.
Известно, что житель Станицы Луганской, ранее судимый за тяжкое преступление, пытался наладить нелегальный сбыт средств поражения.
Клиентов находил через связи в криминальных кругах.
Кроме того, в Луганской области найден схрон с арсеналом боеприпасов участников незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной "ЛНР".
Полицейские изъяли более 60 артиллерийских снарядов калибра 30 мм и около 1700 патронов к стрелковому оружию.
Сотрудники СБУ нашли тайник у насосной станции на берегу реки Северский Донец.
Следствие устанавливает лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.
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