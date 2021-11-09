СБУ задержала торговца взрывчаткой и ликвидировала тайник оккупантов

Об этом сообщили в СБУ.



Преступник был задержан на попытке сбыта взрывчатки и боевых гранат.



Правоохранители обнаружили у злоумышленника более полукилограмма тротила, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1, средство инициации взрыва.



Известно, что житель Станицы Луганской, ранее судимый за тяжкое преступление, пытался наладить нелегальный сбыт средств поражения.



Клиентов находил через связи в криминальных кругах.



Кроме того, в Луганской области найден схрон с арсеналом боеприпасов участников незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной "ЛНР".



Полицейские изъяли более 60 артиллерийских снарядов калибра 30 мм и около 1700 патронов к стрелковому оружию.



Сотрудники СБУ нашли тайник у насосной станции на берегу реки Северский Донец.



Следствие устанавливает лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

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