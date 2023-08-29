СБУ задержала террориста "ДНР", который пытался укрыться в непризнанном Приднестровье
СБУ задержала в Винницкой области бывшего боевика "ДНР", который хотел укрыться в Приднестровье, чтобы избежать наказания за свои преступления. В настоящее время он находится под стражей
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"По данным следствия, задержан житель города Константиновка на Донетчине. В 2014 году он присоединился к так называемому славянскому полку - подконтрольной РФ террористической группировке с востока Украины. Там его привлекали к дежурству на вражеских блокпостах, где он останавливал авто украинских граждан, пытавшихся выехать из временно оккупированной части региона", - говорится в сообщении.
Кроме того, мужчина был администратором нескольких прокремлевских групп в запрещенной соцсети "ВКонтакте", где агитировал жителей Донбасса воевать против Украины на стороне "ДНР".
"Еще до начала полномасштабного вторжения РФ он покинул ряды боевиков и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию, где пытался залечь на дно", - рассказали в СБУ и отметили, что мужчину задержали в одном из приграничных районов Винницкой области.
При обыске у задержанного обнаружили мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его связей с "ДНР".
Мужчине сообщили о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации. В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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