СБУ задержала террориста "ДНР", который пытался укрыться в непризнанном Приднестровье

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, задержан житель города Константиновка на Донетчине. В 2014 году он присоединился к так называемому славянскому полку - подконтрольной РФ террористической группировке с востока Украины. Там его привлекали к дежурству на вражеских блокпостах, где он останавливал авто украинских граждан, пытавшихся выехать из временно оккупированной части региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина был администратором нескольких прокремлевских групп в запрещенной соцсети "ВКонтакте", где агитировал жителей Донбасса воевать против Украины на стороне "ДНР".

"Еще до начала полномасштабного вторжения РФ он покинул ряды боевиков и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию, где пытался залечь на дно", - рассказали в СБУ и отметили, что мужчину задержали в одном из приграничных районов Винницкой области.

При обыске у задержанного обнаружили мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его связей с "ДНР".

Мужчине сообщили о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации. В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.