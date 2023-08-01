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СБУ задержала сотрудника ТЦК в Полтавской области: подозревает в помощи мужчинам уклоняться от мобилизации за $6 тысяч

1 августа, 2023 вторник
11:39
Война с Россией

СБУ задержала чиновника военкомата на Полтавщине, который за взятки мог помогать мужчинам уклоняться от службы в армии

Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Стало известно, что СБУ разоблачила коррумпированного сотрудника Миргородского центра комплектования и социальной поддержки в Полтавской области. Отмечается, что фигурант брал взятки за "помощь" мужчинам в уклонении от призыва на военную службу.

За $6 тыс. он производил для них документы, дававшие возможность беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

СБУ затримала співробітника ТЦК на ПолтавщиніСБУ затримала співробітника ТЦК на Полтавщині

Фото: telegram-канал СБУ

Сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали чиновника "на горячем", когда он передавал своему "клиенту" ранее оплаченную фиктивную справку. Согласно материалам следствия, фигурант был в сговоре с другими сотрудниками Миргородского и Лубенского территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Полтавщине.

В частности, сначала клиенту "помогали" получить заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по фиктивному диагнозу, а затем и вовсе снимали с военного учета.

По имеющимся данным, чиновник ранее уже способствовал своим знакомым уклоняться от мобилизации.

СБУ затримала співробітника ТЦК на ПолтавщиніСБУ затримала співробітника ТЦК на Полтавщині

Фото: telegram-канал СБУ

Во время обысков по местам жительства и работы фигуранта, а также в нескольких районных военкоматах правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлена значительная сумма наличных денег, в том числе и та, которую чиновник получил от "клиента", и несколько десятков пакетов документов на потенциальных уклонистов, говорят правоохранители.

Продолжаются следственные действия по установлению всех участников противоправной схемы и привлечению их к ответственности. Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Предостережение : Согласно части 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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