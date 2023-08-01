СБУ задержала сотрудника ТЦК в Полтавской области: подозревает в помощи мужчинам уклоняться от мобилизации за $6 тысяч
СБУ задержала чиновника военкомата на Полтавщине, который за взятки мог помогать мужчинам уклоняться от службы в армии
Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
Стало известно, что СБУ разоблачила коррумпированного сотрудника Миргородского центра комплектования и социальной поддержки в Полтавской области. Отмечается, что фигурант брал взятки за "помощь" мужчинам в уклонении от призыва на военную службу.
За $6 тыс. он производил для них документы, дававшие возможность беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.
Фото: telegram-канал СБУ
Сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали чиновника "на горячем", когда он передавал своему "клиенту" ранее оплаченную фиктивную справку. Согласно материалам следствия, фигурант был в сговоре с другими сотрудниками Миргородского и Лубенского территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Полтавщине.
В частности, сначала клиенту "помогали" получить заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по фиктивному диагнозу, а затем и вовсе снимали с военного учета.
По имеющимся данным, чиновник ранее уже способствовал своим знакомым уклоняться от мобилизации.
Фото: telegram-канал СБУ
Во время обысков по местам жительства и работы фигуранта, а также в нескольких районных военкоматах правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлена значительная сумма наличных денег, в том числе и та, которую чиновник получил от "клиента", и несколько десятков пакетов документов на потенциальных уклонистов, говорят правоохранители.
Продолжаются следственные действия по установлению всех участников противоправной схемы и привлечению их к ответственности. Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Предостережение : Согласно части 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 31 июля Служба безопасности Украины разоблачила преподавателя информатики одного из местных вузов в прифронтовых районах Запорожья, который мог скрыто собирать информацию о местах дислокации Вооруженных Сил Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.86
Покупка 36.86Продажа 37.55
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.8
- Актуальное
- Важное