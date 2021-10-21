СБУ задержала сотрудника ГБР, в Бюро пообещали содействовать расследованию
В четверг, 21 октября, работники СБУ задержали сотрудника Государственного бюро расследований
Об этом сообщает сайт ГБР .
"ГБР будет способствовать расследованию. Руководители задержанного работника будут отстранены от должностей на время расследования", - сообщили в Бюро.
Работника ГБР задержали по подозрению в провокации подкупа (ст. 370 Уголовного кодекса Украины).
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