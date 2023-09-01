СБУ задержала снайпера, который по приказу ФСБ готовил покушение на командование ВСУ на Запорожье

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Покушение было запланировано на 9 мая этого года.

Снайпер с позывным "Фантом" – бывший военный, обладающий навыками стрельбы из снайперской винтовки бесшумной стрельбы "Винторез". Это оружие производят на территории РФ и используют прежде всего подразделения спецназа страны-агрессора, отметили в СБУ.

"По имеющимся данным, именно из такой винтовки "Фантом" должен был покушаться на командование боевых подразделений ВСУ, которые воюют на передовой южного фронта", - рассказали в спецслужбе.

После неудачной попытки покушения и задержания его сообщников "Фантом" залег на дно, но вскоре на него снова вышел представитель ФСБ и дал новую задачу – скорректировать удар по фронтовым позициям ВСУ с применением российских огнеметных систем "Солнцепек".

"Для сбора разведданных о местах базирования украинских защитников фигурант пытался втемную использовать своих знакомых из фронтовых районов области. В результате многоэтапной спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали российского агента и тем самым предотвратили вражеский удар по передовым подразделениям ВСУ", - рассказали в СБУ.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.