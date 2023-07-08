СБУ задержала скрывавшегося в Виннице боевика "ДНР"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Злоумышленником оказался житель Донбасса, который в 2014 году вступил в ряды "разведывательной роты" группировки "Восток", которую контролировал 1-й армейский корпус ВС РФ. В том же году он активно участвовал в захвате административных зданий и ключевых объектов критической инфраструктуры города Горловка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще до начала полномасштабного вторжения подозреваемый решил покинуть ряды окупантов и переехал в Винницу, где пытался скрываться от правосудия.

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали возле дома, где он временно проживал. У мужчины изъят телефон, в котором он хранил собственные фото с боевых действий в Донецкой области.

Правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в террористической группе или террористической организации). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.