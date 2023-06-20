Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что Служба безопасности разоблачила российского информатора во время попытки передачи информации захватчику во фронтовых районах Донбасса. Злоумышленник передавал врагу дислокации и направления движения подразделений Вооруженных Сил Украины, которые привлечены к проведению контрнаступательных операций в районе Бахмута.

"Особенно врага интересовали координаты боевых позиций и маршруты перемещения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ", - сообщили в СБУ.

Кроме этого, коллаборант сообщал агрессору о локации складов с горюче-смазочными материалами и количество военных колонн Сил обороны, которые проходят через украинские блокпосты.

Информатор осуществлял передачу сведений российской спецслужбе под вымышленным именем через мессенджер. При этом он регулярно удалял историю сообщений из ФСБ.

Как отмечают в Службе безопасности, развединформация потребовалась оккупантам для планирования собственных действий, направленных на сдерживание контрударов ВСУ на восточном фронте, в частности путем проведения прицельных артобстрелов.

По данным следствия, фигурантом является житель Константиновки Донецкой области. В начале июня этого года он дистанционно вовлечен россиянами в противоправную деятельность. Отмечается, что в их поле зрения он попал из-за неоднократных антиукраинских комментариев под фейковыми новостями на прокремлевских телеграмм-каналах.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.