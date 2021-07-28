СБУ задержала российского агента, который собирал данные о складе боеприпасов в Черкасской области

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .

Мужчину задержали во время получения секретной информации о складе артиллерийских боеприпасов.

Оперативники установили, что житель Черкасской области был завербован на территории РФ.



Основная задача от россиян - сбор и передача информации о военных стратегических объектах.

Злоумышленник пытался привлечь к своей "работе" военнослужащего ВСУ.



СБУ задокументировала факты сбора сведений, в том числе с ограниченным доступом, о местах расположения артиллерийских складов, режиме охраны, перечне и количестве боеприпасов.

Задержанному сообщено о подозрении в госизмене.