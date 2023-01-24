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СБУ задержала российского агента, который помогал готовить ракетный удар по энергообъекту Кропивницкого

24 января, 2023 вторник
11:08
Криминал

СБУ разоблачила пособника оккупантов, который помогал готовить ракетный удар по энергообъекту Кропивницкого, в частности пытался установить маячок на электроподстанции

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Соратник агрессора собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона. В первую очередь его интересовали локации местных объектов энергетики", - рассказали в пресс-службе и отметили, что злоумышленник осуществлял фото- и видеофиксацию украинских объектов и передавал их врагу через анонимные мессенджеры.

"Также по указанию врага он должен был установить GPS-трекер возле одной из трансформаторных подстанций в Кропивницком. По сигналам маячка оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту", - добавили в СБУ.

Там отметили, что в случае успешной воздушной атаки, захватчики планировали с помощью своего агента продолжить серию обстрелов территории областного центра. Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали при попытке установки GPS-устройства вблизи городской электроподстанции.

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