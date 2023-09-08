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СБУ задержала россиянку, корректировавшую удары по Сумам 7 сентября

8 сентября, 2023 пятница
10:29
Криминал

СБУ задержала россиянку, корректировавшую вражеские удары ракетами и шахедами по Сумам в ночь на 7 сентября. Ей объявлено о подозрении по двум статьям

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, наведением российского оружия по приграничному областному центру занималась гражданка РФ, которая имеет вид на жительство в Украине и длительное время проживает в Сумах", - говорится в сообщении.

Сотрудничество с ГРУ женщина начала после полномасштабного вторжения РФ. По заданию кураторов она собирала информацию о городских объектах, где могут находиться украинские военные. Эти данные подозреваемая отправляла оккупантам через мессенджер посредством текстовых сообщений с координатами объектов.

"Кроме того она выполняла еще одну задачу российского ГРУ – создание на территории областного центра собственной агентурной сети. Для этого злоумышленница подыскивала своих единомышленников, которым предлагала пойти на сотрудничество с оккупантами в войне против Украины", - рассказали в СБУ.

В ходе обысков у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в взрывной деятельности в пользу РФ.

Фигурантке сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса, в частности о подстрекательстве к госизмене в условиях военного положения.

Ей грозит пожизненное заключение.

Новости
СБУ
Сумы
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