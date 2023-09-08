СБУ задержала россиянку, корректировавшую удары по Сумам 7 сентября
СБУ задержала россиянку, корректировавшую вражеские удары ракетами и шахедами по Сумам в ночь на 7 сентября. Ей объявлено о подозрении по двум статьям
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"По данным следствия, наведением российского оружия по приграничному областному центру занималась гражданка РФ, которая имеет вид на жительство в Украине и длительное время проживает в Сумах", - говорится в сообщении.
Сотрудничество с ГРУ женщина начала после полномасштабного вторжения РФ. По заданию кураторов она собирала информацию о городских объектах, где могут находиться украинские военные. Эти данные подозреваемая отправляла оккупантам через мессенджер посредством текстовых сообщений с координатами объектов.
"Кроме того она выполняла еще одну задачу российского ГРУ – создание на территории областного центра собственной агентурной сети. Для этого злоумышленница подыскивала своих единомышленников, которым предлагала пойти на сотрудничество с оккупантами в войне против Украины", - рассказали в СБУ.
В ходе обысков у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в взрывной деятельности в пользу РФ.
Фигурантке сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса, в частности о подстрекательстве к госизмене в условиях военного положения.
Ей грозит пожизненное заключение.
- В ночь на 7 сентября оккупанты атаковали Сумщину и Одесчину дронами.
- Утром 8 марта россияне нанесли ракетный удар по Сумам , в результате чего ранены.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.16
- EUR Покупка 40.18Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное