СБУ задержала россиянина, который сбывал фальшивые деньги: он криминальный авторитет из списка СНБО
Служба безопасности Украины разоблачила группу преступников, которая занималась сбытом поддельных денег на крупные суммы
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .
Банкноты не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки.
По данным СБУ, организатор схемы - россиянин, который является уголовным авторитетом и есть в списках СНБО.
Также в группировку входили и другие россияне и украинцы. Они сбывали фальшивые банкноты, которые поступали из-за границы.
Сотрудники СБУ задержали организатора и одного из участников группировки.
По месту жительства, регистрации и в автомобилях проведены обыски.
Обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег"
Их арестовали с альтернативой внесения денежного залога.
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