СБУ задержала россиянина, который сбывал фальшивые деньги: он криминальный авторитет из списка СНБО

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .

Банкноты не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки.

По данным СБУ, организатор схемы - россиянин, который является уголовным авторитетом и есть в списках СНБО.

Также в группировку входили и другие россияне и украинцы. Они сбывали фальшивые банкноты, которые поступали из-за границы.

Сотрудники СБУ задержали организатора и одного из участников группировки.

По месту жительства, регистрации и в автомобилях проведены обыски.

Обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег"

Их арестовали с альтернативой внесения денежного залога.