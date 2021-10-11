СБУ задержала россиянина, который был топ-чиновником в оккупированном Крыму

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .

Он прибыл на полуостров после оккупации и отвечал за развитие инфраструктурной отрасли, в том числе для быстрой милитаризации Крыма.

Мужчина приехал из России для развития инфраструктурных проектов.



По данным следствия, в 2014-2017 годах функционер работал руководителем незаконных структур на базе украинских предприятий.

Он активно способствовал незаконному захвату имущества и его использованию для развития инфраструктуры.

Речь идет о перевозке грузов Черноморского флота РФ.

Мужчина участвовал в совещаниях под председательством псевдоглавы оккупированного полуострова Аксенова. В ходе этих встреч топ-чиновник отчитывался о выполнении обязанностей и предоставлял предложения по развитию инфраструктурных проектов.

В сентябре 2021 года гражданину РФ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) УК Украины и направлено обвинительное заключение в суд.