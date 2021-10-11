СБУ задержала россиянина, который был топ-чиновником в оккупированном Крыму
Служба безопасности Украины задержала гражданина РФ, который принимал участие в управленческих процессах в оккупированном Крыму
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .
Он прибыл на полуостров после оккупации и отвечал за развитие инфраструктурной отрасли, в том числе для быстрой милитаризации Крыма.
Мужчина приехал из России для развития инфраструктурных проектов.
По данным следствия, в 2014-2017 годах функционер работал руководителем незаконных структур на базе украинских предприятий.
Он активно способствовал незаконному захвату имущества и его использованию для развития инфраструктуры.
Речь идет о перевозке грузов Черноморского флота РФ.
Мужчина участвовал в совещаниях под председательством псевдоглавы оккупированного полуострова Аксенова. В ходе этих встреч топ-чиновник отчитывался о выполнении обязанностей и предоставлял предложения по развитию инфраструктурных проектов.
В сентябре 2021 года гражданину РФ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) УК Украины и направлено обвинительное заключение в суд.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.5
-
EUR
Покупка 30.29Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное