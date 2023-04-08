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СБУ задержала пятерых организаторов схем уклонения от мобилизации, среди которых - председатель военно-врачебной комиссии и адвокат

8 апреля, 2023 суббота
11:45
Криминал

Служба безопасности Украины ликвидировала три схемы уклонения от мобилизации, организаторами которых были пять человек. Среди них – председатель военно-врачебной комиссии и адвокат

Об этом информирует СБУ .

Все пятеро задержанных предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов. Также они предлагали незаконно пересечь границу. Эти "услуги" стоили от 3 до 6 тыс. грн. Цена зависела от срочности "решения вопроса".

Две из схем были разоблачены в Киеве. Первую наладил глава военно-врачебной комиссии одного из районов столицы. Он за деньги безосновательно оформлял своим "клиентам" документы о снятии с военного учета по состоянию здоровья. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Вторую схему организовал руководитель одной из псевдоблаготворительных организаций. Он предлагал военнообязанным выехать за пределы Украины как водители гуманитарных перевозок. Сообщницу злоумышленника разоблачили в декабре прошлого года.

Последнюю схему разоблачили в Закарпатской области. Ее наладил местный адвокат вместе с владелицей гостиницы. Последняя сама подыскивала "кандидатов" на побег за границу. Вместе они пытались скрыто переправить военнообязанных в ЕС вне контрольно-пропускных пунктов.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

  • 7 апреля правоохранители собрали доказательную базу на представителя РПЦ и блогера Андрея Ткачева, призвавшего российских военных убивать украинцев: ему сообщили о подозрении по 2 статьям УКУ.
Украина
СБУ
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