СБУ задержала пропагандиста, который работал на Россию

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .



Он является участником группы агитаторов, распространявших российскую пропаганду. Мужчину разоблачили летом 2020 года, но после объявления подозрения он бежал и скрывался.

Злоумышленник в течение этого времени продолжал подрывную деятельность на YouTube и через Telegram-каналы.



Он агитировал за создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственными образований. Он участвовал в сюжетах на российских пропагандистских телеканалах.

Задержанному грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

