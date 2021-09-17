СБУ задержала пропагандиста, который работал на Россию
Служба безопасности Украины задержала пророссийского пропагандиста в Борисполе Киевской области
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .
Он является участником группы агитаторов, распространявших российскую пропаганду. Мужчину разоблачили летом 2020 года, но после объявления подозрения он бежал и скрывался.
Злоумышленник в течение этого времени продолжал подрывную деятельность на YouTube и через Telegram-каналы.
Он агитировал за создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственными образований. Он участвовал в сюжетах на российских пропагандистских телеканалах.
Задержанному грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.22Продажа 31.59
- Актуальное
- Важное