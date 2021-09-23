СБУ задержала преступную группу в Полтавской области: похитили ребенка депутата и требовали полмиллиона долларов в биткоинах
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала преступную группу по подозрению в похищении ребенка депутата Полтавского областного совета и вымогательстве $ 470 тыс. за его освобождение
Об этом передает пресс-служба СБУ.
"Сотрудники СБУ обезвредили преступную группировку, которая занималась похищением людей и вымогательством денег за их освобождение. Злоумышленники остановили" на горячем "- после похищения ребенка одного из депутатов Полтавского областного совета", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, организатором "схемы" оказался человек, который сейчас находится за решеткой за совершение умышленного убийства с особой жестокостью, поэтому приговору суда он находится в Киевском СИЗО.
Однако, несмотря на лишение свободы, злоумышленник разработал план и организовал похищение ребенка влиятельного бизнесмена и депутата Полтавского областного совета.
"Мужчина подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере $ 100 тыс.", - говорится в сообщении.
Выкуп за дочь депутата составил $ 470 тыс. средства должны быть перечислены на электронный кошелек биткоинамы.
"Злоумышленникам, при содействии дополнительно привлеченных лиц, удалось похитить девочку, после чего они вступили в переговоры с ее родителями. Они угрожали физическим насилием и смертью их ребенка", - говорится в сообщении.
Для так называемой передачи информации злоумышленники использовали исключительно через Телеграмм канал или скрытую интернет-сеть "Даркнет", однако правоохранителям удалось установить их.
Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения.
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