СБУ задержала пособников оккупантов, которые приводили "ураганы" и "смерчи" на Харьков
СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ, которая приводила российские "смерчи" и "ураганы" в Харьков. Пособниками оккупантов стали трое местных жителей
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Известно, что злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. Прежде всего, они пытались выявить направления перекидывания подразделений ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении украинских войск на восточном фронте.
"Также их интересовали маршруты движения и пункты временного хранения иностранного вооружения и боеприпасов Сил обороны", - добавили в спецслужбе.
Собранные данные мужчины передавали по Telegram.
"Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки и проведения массированных ракетных ударов по Харькову с использованием российских реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган"", - рассказали в СБУ.
Злоумышленники были задержаны во время выполнения ими заданий врага.
"По данным следствия, они были вовлечены в негласное сотрудничество кадровым сотрудником ФСБ в начале полномасштабного вторжения РФ. Среди завербованных был бывший преподаватель местного военно-учебного заведения", - отметили в спецслужбе.
Во время обысков у злоумышленников были обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с перепиской с оккупантами.
Мужчинам объявили о подозрении в госизмене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит пожизненное заключение.
- Ранее СБУ задержала агента РФ , который скорректировал ракетный удар по Краматорску 27 июня, – работника местного газотранспортного предприятия.
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