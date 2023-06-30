Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Известно, что злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. Прежде всего, они пытались выявить направления перекидывания подразделений ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении украинских войск на восточном фронте.



"Также их интересовали маршруты движения и пункты временного хранения иностранного вооружения и боеприпасов Сил обороны", - добавили в спецслужбе.

Собранные данные мужчины передавали по Telegram.

"Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки и проведения массированных ракетных ударов по Харькову с использованием российских реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган"", - рассказали в СБУ.



Злоумышленники были задержаны во время выполнения ими заданий врага.



"По данным следствия, они были вовлечены в негласное сотрудничество кадровым сотрудником ФСБ в начале полномасштабного вторжения РФ. Среди завербованных был бывший преподаватель местного военно-учебного заведения", - отметили в спецслужбе.



Во время обысков у злоумышленников были обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с перепиской с оккупантами.

Мужчинам объявили о подозрении в госизмене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит пожизненное заключение.