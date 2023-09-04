СБУ задержала пособника оккупантов, который шпионил за ВСУ в Сумской области
СБУ разоблачила агента ФСБ, который собирал информацию и проводил фото- и видеофиксацию объектов Сил обороны в приграничных районах Сумщины
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Известно, что мужчину завербовали еще до полномасштабного вторжения РФ, своей подрывной деятельностью он занимался под видом рабочих поездок по региону на собственном авто.
Полученные данные мужчина передавал врагу через один из мессенджеров.
"Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали, что фигурант скрыто выезжал на территорию РФ, чтобы провезти контрабанду и встретиться с представителями страны-агрессора. По данным следствия, российским агентом оказался житель Шосткинского района, попавший в поле зрения вражеской спецслужбы из-за связей с криминалитетом в РФ", - рассказали в спецслужбе.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передачи разведданных об украинских защитниках.
Мужчине объявили о подозрении по двум статьям. Ему грозит пожизненное заключение.
Фото: пресс-служба СБУ
- В августе СБУ задержала женщину, которая, вероятно, искала ремонтные базы Вооруженных сил Украины на территории Житомирской области, в том числе иностранного производства.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.33 Покупка 37.33Продажа 38.06
- EUR Покупка 40.46Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное