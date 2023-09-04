СБУ задержала пособника оккупантов, который шпионил за ВСУ в Сумской области

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Известно, что мужчину завербовали еще до полномасштабного вторжения РФ, своей подрывной деятельностью он занимался под видом рабочих поездок по региону на собственном авто.

Полученные данные мужчина передавал врагу через один из мессенджеров.

"Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали, что фигурант скрыто выезжал на территорию РФ, чтобы провезти контрабанду и встретиться с представителями страны-агрессора. По данным следствия, российским агентом оказался житель Шосткинского района, попавший в поле зрения вражеской спецслужбы из-за связей с криминалитетом в РФ", - рассказали в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передачи разведданных об украинских защитниках.

Мужчине объявили о подозрении по двум статьям. Ему грозит пожизненное заключение.

Фото: пресс-служба СБУ