СБУ задержала помощника оккупантов, который организовал перевозку их автобусами из Крыма в Херсон
Служба безопасности Украины задержала еще одного вражеского приспешника оккупантов в освобожденном Херсоне
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
"Злоумышленником оказался владелец местной компании-автоперевозчика, принимавший участие в транспортировке российских оккупационных группировок во время захвата украинского города. Именно его автобусы массово переправляли в регион личный состав рашистов из временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
Согласно информации, к этому было привлечено более 50 единиц пассажирского транспорта, находившихся в автопарке предприятия.
"После освобождения областного центра пособник агрессора пытался бежать в Молдову, чтобы избежать правосудия. Впрочем, Служба безопасности предотвратила это. Сотрудники украинской спецслужбы своевременно разоблачили злоумышленника, установили его местонахождение и задержали на попытке пересечения границы", - сообщили в СБУ.
По данным следствия, фигурантом является руководитель одной из крупных транспортных компаний, которая занимается пассажирскими перевозками, в частности, в страны ЕС. В начале полномасштабного вторжения он поддержал захватчиков и "перестроил" собственный бизнес в пользу страны-агрессора. Для этого "перерегистрировал" компанию в оккупационной администрации и открыл банковские счета в РФ.
В обмен на сотрудничество враг обещал ему беспрепятственное управление автопредприятием и свободное передвижение по временно захваченным регионам Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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