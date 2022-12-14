СБУ задержала помощника оккупантов, который организовал перевозку их автобусами из Крыма в Херсон

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"Злоумышленником оказался владелец местной компании-автоперевозчика, принимавший участие в транспортировке российских оккупационных группировок во время захвата украинского города. Именно его автобусы массово переправляли в регион личный состав рашистов из временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Согласно информации, к этому было привлечено более 50 единиц пассажирского транспорта, находившихся в автопарке предприятия.

"После освобождения областного центра пособник агрессора пытался бежать в Молдову, чтобы избежать правосудия. Впрочем, Служба безопасности предотвратила это. Сотрудники украинской спецслужбы своевременно разоблачили злоумышленника, установили его местонахождение и задержали на попытке пересечения границы", - сообщили в СБУ.

По данным следствия, фигурантом является руководитель одной из крупных транспортных компаний, которая занимается пассажирскими перевозками, в частности, в страны ЕС. В начале полномасштабного вторжения он поддержал захватчиков и "перестроил" собственный бизнес в пользу страны-агрессора. Для этого "перерегистрировал" компанию в оккупационной администрации и открыл банковские счета в РФ.

В обмен на сотрудничество враг обещал ему беспрепятственное управление автопредприятием и свободное передвижение по временно захваченным регионам Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ задержала в Херсонской области коллаборантов, которые с вооруженными оккупантами врывались в дома и угрожали расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме.