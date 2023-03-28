Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

В ведомстве отметили, что фигурантом дела оказался инспектор Черниговского пограничного отряда. Злоумышленник был завербован российскими спецслужбами еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

"После 24 февраля прошлого года враг "активировал" своего пособника для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины в условиях войны. Прежде всего агрессора интересовали боевые распоряжения и план мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Черниговской области", - говорится в сообщении.

Конфиденциальные сведения бывшему должностному лицу предстояло найти, сфотографировать, а затем передать своему куратору из ФСБ через мессенджер в телеграм. Указанная информация требовалась оккупантам для подготовки и проведения серии диверсий в приграничных районах на севере Украины.

В ведомстве отметили, что сотрудникам СБУ удалось сработать на опережение - информатора разоблачили и задержали при попытке передачи информации.

Предателю избрали меру пресечения - его будут держать под стражей до окончания расследования и выяснения обстоятельств.