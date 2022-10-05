СБУ задержала организаторов псевдореферендума Николаевской области
СБУ разоблачила российских агентов, занимавшихся подготовкой и популяризацией фейкового референдума на временно оккупированной территории Николаевской области
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Двое из них уже проработаны СБУ и получили свои подозрения, а организатору псевдоголосования, которая скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, – сообщено о подозрении заочно.
По материалам следствия, беглянкой оказалась жительница Баштанского района, которая добровольно участвовала в организации и проведении незаконного референдума в Николаевской области. Она помогала оккупантам в создании территориальных участков и составляла списки участников "голосования".
Ее приспешники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему "референдума" в социальных сетях. В частности, разгоняли фейки о том, что якобы население Николаевской области поддерживает запланированный плебисцит.
Относительно них собрана доказательная база и сообщено о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины.
Организатору псевдореферендума подозрение объявлено по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
За помощь государству-агрессору коллаборантам грозит до десяти лет лишения свободы.
- Отметим, что до сих пор находящиеся во временной оккупации два района Николаевской области в результате "референдумов" вошли в территорию Херсонщины, которую незаконно включили в состав РФ.
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