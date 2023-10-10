СБУ задержала организатора "референдума" в оккупированной Чернобаевке
СБУ задержала коллаборантку, организовавшую фейковый референдум во время оккупации Чернобаевки. Она поддерживала оккупантов и агитировала местных жителей в пользу страны-агрессора
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Отмечается, что контрразведка Службы безопасности задержала еще одного организатора псевдореферендума, который захватчики проводили в период оккупации правобережной Херсонщины. Ею оказалась 36-летняя жительница Чернобаевки, которая после захвата поселка поддержала окупантов и пошла на сотрудничество с ними. За это женщина получила назначение в состав созданного агрессором местного избиркома и привилегии относительно свободного передвижения по территории района.
В рядах захватнического учреждения она выполняла указания России о проведении фейкового плебисцита осенью 2022 года. Для этого она обходила жилье местных жителей в сопровождении вооруженных окупантов, агитируя людей принять участие в псевдореферендуме и "проголосовать" в пользу страны-агрессора.
После освобождения правобережной Херсонщины злоумышленница долго пыталась скрыться от правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно разыскали ее и задержали.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время она находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы.
- В частности, в Херсонской области будут судить трех местных жителей по факту коллаборационизма, которые при временной оккупации региона заняли должности "председателей общин".
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