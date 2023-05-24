СБУ задержала организатора прокремлевских провокаций в Киево-Печерской лавре

Об этом сообщает СБУ.

Фигурантом является заместитель руководителя пророссийской организации Единое отечество и участник религиозно-политической организации РПЦ Союз православных братств Украины.

По данным следствия, злоумышленник являлся одним из организаторов провокаций на территории Киево-Печерской Лавры в конце марта 2023 года. Тогда фигурант подстрекал людей к массовым беспорядкам и давал интервью, в которых безосновательно обвинял Украину в развязывании войны. Также свои деструктивные выступления он записывал и транслировал на YouTube-канале "Святая Русь", который насчитывает более 23 тыс. подписчиков.

После полномасштабного вторжения он публично поддержал агрессивную политику высшего военно-политического руководства РФ и оправдывал захват украинских территорий. Кроме того, у него изъята запретная символика и полиграфическая продукция, которую используют радикальные националистические структуры страны-агрессора.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.