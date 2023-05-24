СБУ задержала организатора прокремлевских провокаций в Киево-Печерской лавре
Служба безопасности нейтрализовала в Киеве подрывную деятельность еще одного антиукраинского религиозного блоггера, который распространял нарративы Кремля и организовывал заказные акции протеста
Об этом сообщает СБУ.
Фигурантом является заместитель руководителя пророссийской организации Единое отечество и участник религиозно-политической организации РПЦ Союз православных братств Украины.
По данным следствия, злоумышленник являлся одним из организаторов провокаций на территории Киево-Печерской Лавры в конце марта 2023 года. Тогда фигурант подстрекал людей к массовым беспорядкам и давал интервью, в которых безосновательно обвинял Украину в развязывании войны. Также свои деструктивные выступления он записывал и транслировал на YouTube-канале "Святая Русь", который насчитывает более 23 тыс. подписчиков.
После полномасштабного вторжения он публично поддержал агрессивную политику высшего военно-политического руководства РФ и оправдывал захват украинских территорий. Кроме того, у него изъята запретная символика и полиграфическая продукция, которую используют радикальные националистические структуры страны-агрессора.
Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
- 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.92
- Актуальное
- Важное