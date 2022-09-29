СБУ задержала оккупационного "руководителя" села Дымер Киевской области
СБУ задержала жителя села Дымер Киевской области, который добровольно согласился сотрудничать с оккупантами в должности "заместителя главы поселкового совета" и участвовал в допросах незаконно заключенных граждан
Об этом СБУ сообщила в Telegram.
Колаборантом оказался местный предприниматель, добровольно согласившийся сотрудничать с агрессорами в должности "заместителя главы Дымерского поселкового совета" и "директора комбината коммунальных предприятий".
Он наладил поставки газа, электроэнергии и продуктов на базы врага, обеспечивал горючим военную технику оккупантов.
СБУ сообщает, что коллаборант принимал участие в допросах незаконно заключенных граждан, включая представителей Общества Красного Креста Украины. В сообщении говорится, что оккупанты "выбивали" из местных информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны и адреса проживания участников АТО.
Свои преступные действия злоумышленник координировал с командиром подразделения оккупантов, полковником вооруженных сил РФ с позывным "отец Кирилл".
СБУ отмечает, что после освобождения Дымера злоумышленник скрывался на территории других регионов Украины.
В настоящее время коллаборант был задержан и арестован, ему объявили подозрение в коллаборационной деятельности.
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