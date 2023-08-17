СБУ задержала одессита, подозреваемого в подготовке новых ракетных ударов РФ по Киеву
Служба безопасности задержала и сообщила о подозрении одесситу, который, по данным спецслужбы, работал на ГРУ России и собирал координаты украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Подозреваемым оказался 23-летний житель Одессы, который переехал в Киев в поисках "быстрого заработка". Для этого оставлял "резюме" на интернет-платформах по поиску работы. Таким образом, на него вышла российская военная разведка, которая за деньги привлекла его к сотрудничеству.
По данным СБУ, мужчина устанавливал геолокацию подразделений Сил обороны на территории столичного региона. Больше всего россиян интересовали ремонтные базы ВСУ, где осуществляют техобслуживание и обновление техники. Также задержанный сообщал оккупантам информацию об электроподстанциях в Киеве.
"По имеющимся данным, вражеская спецслужба надеялась, что во время сбора разведданных их приспешник сможет обнаружить вблизи энергообъектов места боевого дежурства украинской ПВО", - отметили в СБУ.
Сотрудники Службы безопасности задержали мужчину, когда он осуществлял видеосъемку военной базы ВСУ и "привязывал" ее GPS-координаты к электронной карте. Во время обыска правоохранители обнаружили ноутбук и смартфон с поличным его разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Следователи Службы безопасности сообщили одесситу о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время задержанный под стражей, ему грозит пожизненное заключение.
- В Киевской области задержали херсонца, который хотел вступить в Десантно-штурмовые войска ВСУ для сбора разведывательных данных в пользу врага.
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