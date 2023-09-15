СБУ проводит обыски у нардепа Шуфрича по делу о госизмене, - СМИ
Утром пятницы, 15 сентября, Служба безопасности Украины пришла на обыски к народному депутату Нестору Шуфричу. Его подозревают в государственной измене
Об этом сообщают Украинская правда ,РБК-Украина и Общественное со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что в настоящее время следственные действия продолжаются, нардеп еще не задержан.
"Оказывается, Нестор не только регулярно получал по голове в парламентских потасовках, но и тесно работал с фсбшником и экснардепом Владимиром Сивковичем. Тем самым, который из московского офиса координировал работу российской агентуры в Украине", - сообщили правоохранители.
Также там напомнили, что именно Сивкович курировал работу бывшего начальника крымского главка СБУ Кулинича, которого лично Малыш задерживал в прошлом году.
Ранее об этом сообщили журналист Юрий Бутусов и нардеп Алексей Гончаренко .
"Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома в селе Козин Киевской области", - написал Бутусов.
Фото: Юрий Бутусов
По его словам, в настоящее время проходят более 50 обысков по делу Шуфрича.
Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.
"По выводам следствия Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики", - говорится в сообщении.
К тому же Шуфрич является народным депутатом и получает средства налогоплательщиков и является председателем комитета Верховной Рады.
- Напомним, что в марте 2022 года бойцы терробороны столицы задержали Шуфрича при попытке сфотографировать блокпост. Он объяснил, что просто хотел сделать селфи, и его впоследствии отпустили.
- 16 мая Шуфрич выехал из Украины через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области, однако уже 23 мая в комментарии Радио Свобода он заявил , что вернулся обратно.
- 14 марта 2023 Киевский апелляционный суд вернул 8 гектаров земли в Киевской области, которые были незаконно отчуждены в пользу компании, связанной с экснардепом Нестором Шуфричем, в собственность государства.
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