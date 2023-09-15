СБУ проводит обыски у нардепа Шуфрича по делу о госизмене, - СМИ

Об этом сообщают Украинская правда ,РБК-Украина и Общественное со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в настоящее время следственные действия продолжаются, нардеп еще не задержан.

"Оказывается, Нестор не только регулярно получал по голове в парламентских потасовках, но и тесно работал с фсбшником и экснардепом Владимиром Сивковичем. Тем самым, который из московского офиса координировал работу российской агентуры в Украине", - сообщили правоохранители.

Также там напомнили, что именно Сивкович курировал работу бывшего начальника крымского главка СБУ Кулинича, которого лично Малыш задерживал в прошлом году.

Ранее об этом сообщили журналист Юрий Бутусов и нардеп Алексей Гончаренко .

"Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома в селе Козин Киевской области", - написал Бутусов.

Фото: Юрий Бутусов

По его словам, в настоящее время проходят более 50 обысков по делу Шуфрича.

Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.

"По выводам следствия Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики", - говорится в сообщении.

К тому же Шуфрич является народным депутатом и получает средства налогоплательщиков и является председателем комитета Верховной Рады.