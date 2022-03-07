СБУ задержала нардепа Шевченко на границе с Польшей, - СМИ
Служба безопасности Украины задержала народного депутата Евгения Шевченко на границе с Польшей
Об этом сообщают источники изданий "Схемы" и УП.
Он пытался уехать в Польшу.
По данным источника УП, Шевченко доставили в Киев.
Напомним, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы страны из-за военного положения.
- 24 мая 2021 Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" из-за поддержки задержания белорусского оппозиционного блоггера Романа Протасевича и поддержки режима Александра Лукашенко. Ранее у него был визит к самопровозглашенному президенту Беларуси.
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