СБУ задержала нардепа Шевченко на границе с Польшей, - СМИ

Об этом сообщают источники изданий "Схемы" и УП.



Он пытался уехать в Польшу.



По данным источника УП, Шевченко доставили в Киев.

Напомним, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы страны из-за военного положения.

24 мая 2021 Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" из-за поддержки задержания белорусского оппозиционного блоггера Романа Протасевича и поддержки режима Александра Лукашенко. Ранее у него был визит к самопровозглашенному президенту Беларуси.