Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Прессслужба информирует, что СБУ задержала пособника кафиров, который помогал военным РФ переправиться на катерах на левый берег Днепра, когда ВСУ продвигались в Херсон.

Известно, что вражеский приспешник оказался владельцем местной станции прогулочных катеров. Человек добровольно передал 6 плавсредств военным РФ: именно на этих катерах "эвакуировались" кадровые рабочие ФСБ России и еще несколько подразделений вражеских группировок.

СБУ отмечает, что враг также "привлек плавсредства для принудительного вывоза части местных жителей во временно оккупированные районы Херсонщины".

Следствие установило, что ранее обвиняемый проводил морские экскурсии в районе Железнодорожного порта. Однако с началом полномасштабного вторжения мужчина "перерегистрировал" свой бизнес, заключив "договор" с оккупационной администрацией.

После освобождения Херсона приспешник врага пытался скрываться в городе. Впрочем, сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору). Статья предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

22 ноября СБУ сообщила о задержании коллаборанта, который "выбивал голоса" у местных оккупантов за присоединение Херсона к РФ.

Днем позже сотрудники СБУ задержали в Харькове корректировщика ракетных ударов по военным и энергетическим объектам. Для этого злоумышленник переехал из Донецкой области.

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