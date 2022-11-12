Об этом информирует СБУ .

По информации следствия, злоумышленником оказался житель Черновицкой области. Ранее он занимался адвокатской практикой, а после начала полномасштабного вторжения стал призывать в сети к поддержке российских захватчиков и оправдывал их военные преступления.

Самым популярным фейком мужчины являются сообщения в запрещенной соцсети "Вконтакте", в которых он рассказывал о якобы обострении социально-политической ситуации на Западе Украины из-за войны в Украине. Также вражеский агитатор распространял лживую информацию о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций.

Поэтому мужчина попал в поле зрения кремлевских инфоресурсов, предложивших ему сотрудничество. После этого злоумышленник начал готовить и посылать всю эту фейковую информацию российским пропагандистам, в частности Владимиру Соловьеву, который затем обнародовал ее в провокационных сюжетах и ток-шоу на телеканале "Россия 1". Общался с ними мужчина через мессенджеры.

За свои враждебные действия приспешник агрессора надеялся получить гражданство РФ и поселиться в одном из населенных пунктов Подмосковья.

Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили компьютеры и мобильные телефоны с поличным с врагом. В настоящее время ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

12 ноября СБУ разоблачила "министра здравоохранения" на территории временно оккупированного Крыма, сменившего медицинскую систему на полуострове под нужды оккупантов.