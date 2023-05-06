Об этом сообщает СБУ.

Служба безопасности задержала еще двух сторонников РФ в результате масштабных контрдиверсионных мер на освобожденной части Херсона. Злоумышленниками оказались местные жители: отец и сын, поддержавшие захватчиков во время временной оккупации региона.

После освобождения правобережной Херсонщины младший мужчина продолжил поддерживать контакт с российскими военными, сбежавшими на левый берег Днепра. По данным следствия, он сообщал оккупантам места базирования и перемещения сил обороны на территории Белозерского района. Больше всего врага интересовали локации боевых позиций ствольной артиллерии ВСУ.

Также фигурант информировал захватчиков о последствиях российских воздушных атак на местные объекты критической инфраструктуры, социальных учреждениях и жилых домах. Разведданные оккупанты использовали для корректировки повторных ракетно-артиллерийских ударов по населенным пунктам Белозерка, Кизомис и Огромное, в том числе с применением управляемых авиабомб", - говорится в сообщении..

При этом отец враждебного корректировщика во время временной оккупации Херсона добровольно согласился на назначение к созданному захватчиками "Министерства сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области".

Находясь на руководящей должности, он следовал указаниям гауляйтера Сальдо о распространении кремлевского режима на территории региона. Установлено, что коллаборант регулярно участвовал в совещаниях под председательством оккупационного министра и призвал людей поддержать захватчиков.

Понимая неотвратимость наказания за совершенные преступления, оба фигуранта планировали побег на временно захваченную часть Херсона.

Для этого вели переговоры с оккупантами по проведению эвакуации.