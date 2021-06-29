СБУ задержала международного преступника, который пять лет находился в розыске: обманывал пенсионеров и больных детей
В Харьковской области установили местонахождение и задержали гражданина Республики Молдова, который 5 лет находится в международном розыске по линии Интерпола
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"В течение 2013-2015 годов мужчина обманул почти на миллион долларов США десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, собиравших деньги на лечение. В апреле 2016 года молдавское правосудие признало его виновным в совершении этих преступлений и приговорило к 15 годамлишения свободы", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы задержали международного преступника вблизи места его временного проживания в Днипре.
Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста.
Правоохранители проверяют возможную причастность иностранца к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.
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