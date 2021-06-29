СБУ задержала международного преступника, который пять лет находился в розыске: обманывал пенсионеров и больных детей

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В течение 2013-2015 годов мужчина обманул почти на миллион долларов США десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, собиравших деньги на лечение. В апреле 2016 года молдавское правосудие признало его виновным в совершении этих преступлений и приговорило к 15 годамлишения свободы", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали международного преступника вблизи места его временного проживания в Днипре.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста.

Правоохранители проверяют возможную причастность иностранца к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.