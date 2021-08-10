СБУ задержала криминального "авторитета" - "смотрящего" за Кривым Рогом

Об этом сообщил пресс-центр СБУ .

Структура состояла из местных, которых привлекали к ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Она имела четкую иерархию. Отличалась особой жестокостью силового "воздействия".

Возглавлял ОПГ криминальный "авторитет", который уже более 10 лет известен как "смотрящий" за Кривым Рогом.

По данным следствия, злоумышленники "крышевали" бизнес, сбора "общака" и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа "должников" платить за "обязательствами", их запугивали.

Угрозы физической расправы и нанесения вреда личному имуществу срабатывали безотказно.

Правоохранители задержали главаря и четырех членов преступной группировки во время получения очередного "транша" несуществующего долга. $ 30 тыс передал ОПГ один бизнесмен в обмен на спокойствие.

В ходе обысков изъяты крупные суммы денег, огнестрельное оружие, паспорта иностранных государств, в том числе РФ.

Четырем участникам группировки сообщено о подозрении по статьям "Распространение преступного влияния" и "Вымогательство".