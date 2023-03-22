Об этом информирует пресс-служба СБУ в telegram .

Вражеским информатором оказался работник местного завода – в начале марта российские спецслужбы дистанционно привлекли его к сотрудничеству.

"Служба безопасности задержала вражеского информатора, который собирал разведданные о локациях Сил обороны и корректировал российские обстрелы социальных учреждений в Донецкой области. Именно по его наводке оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске 5 марта этого года", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что кроме того мужчина разведывал боевые позиции подразделений ВСУ в прифронтовых районах области. В частности, его кураторов особенно интересовали координаты расположения дальнобойного иностранного вооружения украинских войск. Собранную информацию мужчина присылал "связному агенту".

Задержать предателя удалось во время выполнения им вражеской разведывательной задачи, при обысках у него был обнаружен мобильный телефон, который использовался для передачи данных.

В ведомстве отметили, что фигуранту сообщили о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.