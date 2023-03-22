СБУ задержала корректировщика российского ракетного удара по школе в Краматорске
Служба безопасности Украины задержала предателя, корректировавшего российские обстрелы по учреждениям Донецкой области. По его наводке, в частности, был нанесен удар по школе в Краматорске 5 марта
Об этом информирует пресс-служба СБУ в telegram .
Вражеским информатором оказался работник местного завода – в начале марта российские спецслужбы дистанционно привлекли его к сотрудничеству.
"Служба безопасности задержала вражеского информатора, который собирал разведданные о локациях Сил обороны и корректировал российские обстрелы социальных учреждений в Донецкой области. Именно по его наводке оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске 5 марта этого года", - говорится в сообщении.
В СБУ рассказали, что кроме того мужчина разведывал боевые позиции подразделений ВСУ в прифронтовых районах области. В частности, его кураторов особенно интересовали координаты расположения дальнобойного иностранного вооружения украинских войск. Собранную информацию мужчина присылал "связному агенту".
Задержать предателя удалось во время выполнения им вражеской разведывательной задачи, при обысках у него был обнаружен мобильный телефон, который использовался для передачи данных.
В ведомстве отметили, что фигуранту сообщили о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
- В ночь на 6 марта российская армия нанесла ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области. В результате разрушена школа и повреждены 15 домов.
- 21 марта Служба безопасности разоблачила еще двух информаторов российских спецслужб в ходе контрдиверсионных мер в Одесской области. Они собирали разведданные о местоположениях подразделений Сил обороны и стратегически важных объектов критической инфраструктуры на территории региона.
- 21 марта Служба безопасности в Ивано-Франковске сообщила о подозрении заместителю командира роты вражеских войск, взятому в плен Силами обороны в Луганской области. Ему грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение.
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